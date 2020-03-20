В Египте на возвращение домой ожидают свыше 6300 украинцев, – посол

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В Украину из Египта эвакуировали более 25 тысяч человек

На курортах Египта до сих пор остаются 6364 украинца. Под карантином с подозрением на коронавирус нет ни одного нашего гражданина.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

Евгений Микитенко отметил, что сейчас в Египте закрыты все мечети из-за угрозы распространения коронавируса, и местные жители не могут припомнить, когда такое было в последний раз.

Посол сообщил, что за последние несколько дней, как началась эвакуация украинцев из Египта, домой вернулись уже 25 тысяч 237 граждан Украины. Евгений Микитенко напомнил, что еще 5 дней назад в Египте находились 34 тысячи украинцев.

"На сегодня, по состоянию на 14 часов по Киеву для вас информация – остаются на курортах 6364 человека. Должен сказать, под карантином нет ни одного нашего гражданина", – отметил Евгений Микитенко.

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Посол сообщил, что сегодня из города Шарм-эль-Шейх от начала суток отправились 13 рейсов, которые эвакуировали граждан Украины; сегодня будут осуществлены еще четыре; один рейс осуществлен с Хургады, запланированы еще три авиарейса. Туроператоры обещают завершить возвращение украинцев из Египта до конца дня 23 марта.

"В большинстве случаев билеты обратно уже оплаченные самими туристами… 90% граждан уже оплатили наперед свое возвращение, но иногда нам удается подсадить на рейсы некоторых граждан Украины, которые желают вернуться в Украину. В этом случае они сами покупают себе билеты", – добавил Евгений Микитенко.

Как сообщалось, в Италии, в провинции Бергамо, зафиксировали еще одну смерть гражданки Украины коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, 20 марта в Киев прибыл первый поезд с эвакуированными из Польши украинцами.

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