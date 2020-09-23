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В "Дія" появится электронное свидетельство о рождении, - Федоров

Фото из открытых источников

В "Дія " внедряется цифровое свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет

В мобильном приложении "Дія" будет доступна электронная копия свидетельства о рождении. Об этом сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, со ссылкой на соответствующее учреждение, которое одобрил Кабмин, передает "Правительственный портал".

"Раньше свидетельство о рождении было лишь в бумажном виде. Отныне документ также будет отображаться в мобильном приложении "действие" у обоих родителей", - сказал Федоров.

По его словам, вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное.

Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления достоверности е-свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Скоро Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в "Дія".

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Ранее сообщалось, что зарегистрировать место жительства детей до 14 лет можно будет на портале "Дія".

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