В двух селах Николаевской области произошла вспышка птичьего гриппа

В Николаевской области произошла вспышка птичьего гриппа Фото из открытых источников

Больную птицу обнаружили в населенных пунктах Новоматвиевское и Кандыбино

В Николаевской области птичий грипп обнаружили в населенных пунктах Новоматвиевское и Кандыбино. Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Николаевской области.

Как отмечается, в селе Новоматвіївське в ходе исследования обнаружили РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5. В связи с этим 12 декабря состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоодесской районной государственной администрации. В результате село Новоматвиевское признали неблагополучным пунктом, а также утвердили план по ликвидации заболевания. Он включает в себя зонирование, стемпинг-аут (убой больных и инфицированных животных стада) и дезинфекцию.

Кроме этого, было определено буферную зону радиусом 3 километра от эпизоотического очага, в которую вошли населенные пункты Кандыбино, Сельвестривское и туристический двор "Золотая подкова".

Сейчас в селе Новоматвиевское принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя птичьего гриппа.

Также ранее заболевание обнаружили в селе Кандыбино. Там 5 декабря для предупреждения эпидемии было уничтожено 975 голов птицы. Кроме этого, в местах обнаружения трупов птицы и местах содержания изъятых животных провели дезинфекцию.

Напомним, недавно в Новоодесском районе Николаевской области зафиксировали массовую гибель птицы, вызванную вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа. По предварительной информации, источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица.