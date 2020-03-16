Зеленский призвал правительство ввести чрезвычайную ситуацию в двух областях из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации будет введен с 17 марта 2020 года

Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров с 17 марта в двух областях Украины ввести режим чрезвычайной ситуации с целью избежания стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно – в Черновицкой и Житомирской областях, – ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Киеве зафиксировали первое подозрение на коронавирус

К слову, по состоянию на 16 марта, в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них оказались положительными, а еще 64 случая не подтвердились. Кроме этого, еще 10 образцов обрабатываются лабораторно.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19 попросил правительство приостановить междугороднее и межобластное сообщение и работу метрополитенов с 12 часов дня 18 марта.