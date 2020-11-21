В двух областях Украины койки для больных COVID заполнены более чем на 70%

В двух областях кровати на более 70% заполнены больными с COVID-19 Фото из открытых источников

Наиболее загруженными являются больницы Полтавской и Черкасской областей

В Украине по состоянию на утро 21 ноября больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70 процентов в двух областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

В частности, наиболее загруженными являются больницы в Полтавской (73,9 процентов) и Черкасской (70,2) областях. В то же время в Киеве процент занятости койко-мест в медучреждениях составляет 54,3 коек. В среднем в Украине заполнены 52 процента таких коек.

Кроме того, по состоянию на 21 ноября в стране вырос показатель заболеваемости COVID-19 до 424,7 при норме 40. Наихудшая ситуация сейчас в Сумской области - 727,2. В Киеве этот показатель составляет 491,7.

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К слову, по состоянию на утро субботы в Украине 612 665 подтвержденных случаев коронавируса из них 10 813 - летальные, однако 282 313 пациентов выздоровели. Накануне c диагнозом COVID-19 госпитализировали 1761 человека.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что больные коронавирусом, которые получают лечение в амбулаторных условиях, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19.