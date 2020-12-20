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В двух областях Украины COVID-кровати заполнены более чем на 50%

В двух областях COVID-кровати заполнены на 50% Фото из открытых источников

Наиболее загруженными являются больницы Николаевской и Одесской областей

В Украине больничные кровати для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в двух областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 

В частности, наиболее загруженными являются медучреждения в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве COVID-кровати заполнены на 48%.

Всего в Украине ввели уже 64 079 больничных коек для пациентов с коронавирусом. А в среднем медицинские учреждения заполнены больными на 40%. 

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Кроме этого, в стране вырос показатель заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. По состоянию на 19 декабря в Украине он составляет 396,9 при норме 40. Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

Напомним, два месяца назад в Министерстве здравоохранения заявили о намерении увеличить количество койко-мест до 52 тысяч, а количество ПЦР-тестов на коронавирус – до 75 тысяч в сутки. 

 
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