В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на COVID-19
Речь идет об аэропортах в Киеве и Львове
В международных аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус для прибывающих пассажиров. Об этом во время совещания в ОП сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам министра, для избежания скоплений людей возле лабораторий он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации относительно рассмотрения возможности связать выдачу результатов в приложении "Дій вдома". Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину.
Напомним, во время совещания с представителями правительства президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от COVID-19, значительно превышает количество тех, кто заболел, а значит власть выбрала правильный курс борьбы с пандемией.