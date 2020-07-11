В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на COVID-19

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Речь идет об аэропортах в Киеве и Львове

В международных аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус для прибывающих пассажиров. Об этом во время совещания в ОП сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, для избежания скоплений людей возле лабораторий он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации относительно рассмотрения возможности связать выдачу результатов в приложении "Дій вдома". Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину.

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Напомним, во время совещания с представителями правительства президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от COVID-19, значительно превышает количество тех, кто заболел, а значит власть выбрала правильный курс борьбы с пандемией.