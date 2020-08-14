В Донецкой области три города остались без воды из-за аварии на водопроводе

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Также была сокращена подача воды в Славянск и Краматорск

В Донецкой области в результате аварии на магистральном водоводе три города остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Согласно сообщению, 12 августа на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода была устранена трещина длиной 3,2 метра, а сегодня утром специалисты обнаружили новое повреждение.

Как отмечается, из-за проведения аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в города Дружковку, Константиновку и поселок Щербиновка (г. Торецк). Кроме этого, сократили подачу воды в Славянск и Краматорск.

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Напомним, недавно стало известно, что в анексованому Крыму запустили построенный военными трубопровод между Тайганським и Симферопольским водохранилищами, чтобы опрокидывать воду в столицу аннексированного полуострова.