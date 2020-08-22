В Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина

Дома у мужчины обнаружили несколько видов боеприпасов

Остатки гранаты Национальная полиция Украины в Донецкой области

В Мариуполе Донецкой области в жилом доме произошел взрыв гранаты. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что в результате инцидента погиб мужчина 1961 года рождения. По предварительной информации, взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. В доме мужчины обнаружили почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох.

О взрыве правоохранителям сообщила сожительница мужчины, которая в момент инцидента находилась во дворе и не пострадала. В то же время, погибший получил многочисленные осколочные ранения.

Сейчас известно, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, назначили ряд экспертиз и устанавливают происхождение боеприпасов. В полиции открыли уголовные производства по статьям "Несчастный случай" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами".

Новости по теме: В Харькове возле автомойки взорвали ручную гранату

Напомним, недавно в Одесской области от взрыва гранаты пострадали три человека. К местной жительнице приехали трое гостей, с которыми она и ее сожитель употребляли спиртные напитки. Во время ссоры, которая возникла между людьми, мужчина бросил в сторону гостей боеприпас.