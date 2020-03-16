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В Донецкой области накрыли продавцов нелегального оружия

Facebook-страница СБУ

В состав группы входило 5 местных дителей

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группы торговцев нелегальным оружием из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины блокировала в районе проведения операции Объединенных сил деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Следователи отметили, что в состав группы входило 5 жителей Донецкой области. В частности, правоохранители задокументировали факты сбыта 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и несколько сотен боевых патронов.

Все подозреваемые были задержаны во время спецоперации в г. Бахмут при попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия. За свой товар группа планировала получить 55 тыс. гривен.

В настоящее время решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз арсенала оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. 

 

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