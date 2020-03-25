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В “ДНР” объявили Порошенко в розыск, обвинив его в убийстве “Моторолы”

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Там хотят осудить экс-президента на срок от 15 до 20 лет

В так называемой “ДНР” начали уголовное производство против экс-президент Украины Петра Порошенко и объявили его в розыск. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на "генпрокуратуру ДНР", передает "Страна".

Отмечается, что дело открыто по статье "организация террористической деятельности". Исходя из сообщения, "экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова". Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - сообщили в "генпрокуратуре".

Арсен Павлов (Моторола) погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке. Случившееся было квалифицировано как теракт.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в ГБР, и даже больше: в это время он находился в Испании. Это уже далеко не первый визит Порошенко в бюро расследований, который так и не состоялся, однако этот допрос должен был принести експрезиденту неприятный сюрприз. В чем обвиняют экс-президента Украины, читайте по ссылке.

 

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