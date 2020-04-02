В “ОРДО” коронавирусом заболел ребенок

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Диагноз подтвердился у ребенка пациентки, у которой ранее диагностировали COVID-19

В так званый “ДНР” зафиксировали еще один случай коронавирус, и теперь официальная количество инфицированных COVID-19 насчитывает двух человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения ДНР"

"1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в ДНР".

Отмечается, что коронавирус подтвердился у ребенка пациентки, у которой был ранее обнаружен COVID-19.

Согласно сообщению, заболевания у матери и ребенка протекает в легкой форме. Они лежат в отдельной боксованій палату в инфекционном отделении.

Напомним, в вторник, 31 марта, в так называемой "ДНР" сообщили об первый случай заболевания COVID-19 на непідконтрольній территории Донецкой области.