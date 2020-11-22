В Днепропетровской области зафиксировали массовое фотографирование бюллетеней

Полиция зафиксировала нарушения во время второго тура местных выборов Фото из открытых источников

Полиция получила полсотни заявлений о нарушениях на выборах, в том числе о разглашении результатов волеизъявления

В воскресенье 22 ноября по состоянию на 12:00 в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Большинство из них касалось фотографирования бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сейчас правоохранители проверяют каждый факт фотографирования и опрашивают причастных к этому лиц.

"Если в ходе рассмотрения будет установлено, что избиратель обнародовал фото своего бюллетеня с отметкой о голосовании, следователи будут регистрировать такие факты в Единый реестр досудебных расследований и открывать уголовное производство", - отметили в полиции.

Так, фото и видеофиксация избирательных бюллетеней, разглашение результатов волеизъявления является нарушением избирательного законодательства и предусматривает уголовную ответственность.

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Украины нарушение тайны голосования наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, началось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки.