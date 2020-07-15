В Днепропетровской области решили усилить карантинные ограничения
Было решено ограничить работу определенных заведений
В Днепропетровской области решили усилить карантинные ограничения, в частности было принято решение запретить работу определенных заведений в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Согласно сообщению, на территории области запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00.
Как отмечается, считая до этого ограничение есть кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.
"Такое решение Кабмина. На местном уровне его подтвердила областная комиссия ТЭБ и ЧС", - добавили в ОГА.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил,что его ведомство готовит проект постановления для продление карантина в Украине еще на месяц.