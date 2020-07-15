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В Днепропетровской области решили усилить карантинные ограничения

Фото из открытых источников

Было решено ограничить работу определенных заведений

В Днепропетровской области решили усилить карантинные ограничения, в частности было принято решение запретить работу определенных заведений в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА

Согласно сообщению, на территории области запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00.

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Как отмечается, считая до этого ограничение есть кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.

"Такое решение Кабмина. На местном уровне его подтвердила областная комиссия ТЭБ и ЧС", - добавили в ОГА. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил,что его ведомство готовит проект постановления для продление карантина в Украине еще на месяц

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