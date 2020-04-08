В Днепропетровской области разоблачили группу торговцев оружием

Изъятое оружие Facebook-страница СБУ

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении

В Днепропетровской области блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте военных средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Трое жителей региона, среди которых один бывший полицейский, организовали нелегальную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Средства поражения они прятали в собственных квартирах. Своих клиентов фигуранты подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

Так, во время обысков у злоумышленников были изъяты 3 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, несколько ружей и пистолетов и почти 11 тысяч патронов различного калибра. Также была выявлена компьютерная техника и средства мобильной связи с доказательствами незаконной деятельности и деньги.

На данный момент все доказательства были изъяты, решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее правоохранители разоблачили канал сбыта оружия и средств поражения из зоны проведения ООС в Киеве.