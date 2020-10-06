В Днепре студентов могут отправить на дистанционное обучение из-за COVID-19

Михаил Лысенко Фото из открытых источников

Специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня 5 октября приняла изменения в карантинных ограничений в Днепре. Поэтому общественный транспорт в городе будет перевозить пассажиров только по количеству мест для сидения. Пассажиры должны носить маски. За соблюдением этих норм будут следить сотрудники полиции. Кроме того, решением комиссии запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 220 человек. Спортивные залы и фитнес-клубы могут работать, если на 10 кв. м там находится один человек. Об этом во время брифинга 6 октября сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко, передает "Обозреватель".

"Специалисты неоднократно отмечали, что рост заболеваемости COVID-19 связан с началом учебного года в учреждениях высшего образования города. В частности, из-за студентов, проживающих в общежитиях и приезжающих в Днепр из других городов, которые находятся в "красной" и "оранжевой" зонах. Основной источник распространения коронавируса сейчас – это студенты, а рассадники инфекции – общежития. Студенты ведут активную социальную жизнь: ходят на дискотеки, в клубы, перемещаются общественным транспортом и тому подобное. Большинство студентов болеют бессимптомно и заражают окружающих. Мы не понимаем, почему до сих пор уполномоченные областные чиновники не принимают никаких решений и почему Министерство образования до сих пор молчит, хотя такая ситуация из-за работы вузов и общежитий не только в Днепре", – отметил Михаил Лысенко.

В связи с этим спецкомиссия рекомендует учреждениям высшего образования государственным и частным, которые находятся в прямом подчинении Министерству образования, обеспечить переход студентов на дистанционное обучение по месту постоянного жительства.