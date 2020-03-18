В Днепре с подозрением на коронавирус госпитализировали 8 человек

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Семеро пациентов чувствуют себя нормально

В среду, 18 марта, в Днепре с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией госпитализировали восьмерых пациентов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА.

Как отмечается, пациентов с подозрением доставили в инфекционную больницу №21 Днепра, которая определена базовой на случай эпидемии.

По предварительной информации, семеро пациентов чувствуют себя нормально, у них зафиксировано незначительное повышение температуры – от 36,7 до 37,1 градуса.

"Эти люди чувствуют себя нормально, но мы не можем изменить протокол. Они находятся на обследовании", – отметил директор департамента охраны здоровья Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

В то же время о том, кто эти пациенты, выезжали ли они за границу, или контактировали с больными в Украине, пока не сообщили. Информации о состоянии здоровья восьмого пациента также нет.

К слову, по состоянию на вечер 18 марта в Днепропетровской области ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом не было.

Напомним, накануне вечером, 17 марта, труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета отправили на обсервацию после того, как она прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы.