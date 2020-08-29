В Днепре открыли первую в Украине трамвайную платформу для маломобильных групп населения

Трамвайная платформа для маломобильных групп населения в Днепре Фото из открытых источников

До конца года в городе планируют создать 11 таких остановок

В Днепре открыли первую в Украине уникальную трамвайную платформу для маломобильных групп населения. Это поможет людям, которые ощущают трудности при самостоятельном передвижении, попадать в общественный транспорт без посторонней помощи. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

"В качестве эксперимента нами был изучен опыт других городов Украины, был изучен зарубежный опыт и сделана попытка организовать первую инклюзивную платформу для маломобильных групп населения, для того, чтобы они могли попадать в общественный транспорт без помощи или с минимальной помощью окружающих", - рассказал начальник инспекции по вопросам благоустройства ДМР Руслан Мороз.

Отмечается, что участие в разработке инклюзивной платформы принимали люди, которые занимаются проблемами лиц с инвалидностью и знают их потребности. В частности, была уложена тактильная плитка. Кроме этого, учитывалась высота платформы.

"У нас людей, которые передвигаются с помощью кресла колесного достаточно мало. Но есть довольно много людей, которые передвигаются с помощью палочки, костылей. И мы как раз учитывали то, чтобы было удобно, когда поднимаешься на первую ступеньку, уже заходишь, то сразу другие ступеньки. Подтягивать себя человеку удобнее, когда он держится за поручень в трамвае", - отметила председатель ОО "Центр адаптации людей с инвалидностью "Океан добра" Ольга Волкова.

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Так, высота платформы составляет 25 сантиметров, и она расположена от трамваев, тип которого проходит по первому маршруту, на 5 сантиметров. Наибольшее расстояние может составлять 15-20 сантиметров от первой ступеньки трамвая. Кроме этого, при создании платформы специалисты учли все возможные технические нюансы.

"Есть такие трамваи, так называемая щетка, когда проходит и все убирает с рельсов. Он немножко шире, чем обычный вагон, поэтому мы его пропускали и все нюансы учитывались при создании этой платформы", - добавил специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР Иван Васючков.

В целом в Днепре до конца года планируют сделать 11 таких остановок, чтобы жители Днепра могли воспользоваться общественным транспортом с комфортом.

Напомним, ранее на киевских станциях метро "Лукьяновская" и " Сырец" протестировали тактильные полосы для маломобильных категорий пассажиров.