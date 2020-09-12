В Днепре открыли новый троллейбусный маршрут в Приднепровск

В субботу, 12 сентября, в Днепре запустили новый троллейбусный маршрут. Он соединяет жилмассив Приднепровск с центром города.

Разговоры о запуске маршрута №6 шли давно, теперь жители Приднепровска смогут пользоваться муниципальным электротранспортом. Об этом Информатору рассказали в пресс-службе Днепровского городского совета.

"Сейчас это действительно знаковое событие. Для Приднепровска и города в целом. Это было моим обещанием. Необходимость этого маршрута была немалой. Новые суперсовременные электробасы на суперконденасаторах, вся необходимая инфраструктура — все это также было сделано", — заявил мэр Днепра Борис Филатов во время открытия троллейбусного маршрута. Он также подчеркнул, что городу удалось вовремя получить первую часть заказанных троллейбусов.

Маршрут № 6 будет курсировать с 06:00 до 21:50 от Приднепровска по ул. Гаванской, мимо центральной проходной Приднепровской ТЭС, по ул. Электрической, ул. 20 летия Победы. Конечная остановка в районе ул. Агнии Барто.

По словам местных жителей, запуск троллейбуса — событие долгожданное, особенно для пенсионеров. Актив жилмассива 15 лет собирал и передавал подписи, чтобы добиться появления нового маршрута.

Для запуска новой троллейбусной ветки город приобрел 12 троллейбусов за средства ЕБРР. Машины оснащены суперконденсаторами, которые являются новым источником накопления энергии. Электробасы имеют автономный ход до 12 км. В каждом из них могут разместиться 95 пассажиров.

В ближайшее время на маршруте номер 6 планируют увеличивать количество подвижного состава. Всего за пять лет приобретено 96 новых троллейбусов с низким полом, кондиционерами и GPS-системой контроля. Информация о движении транспорта выводится на информационных табло на остановках, а также отражается в ряде мобильных приложений.