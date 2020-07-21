В Днепре обновляют муниципальный транспорт, поддерживая отечественного производителя

В Днепре продолжают обновлять муниципальный транспорт. В последние годы город приобрел сотню троллейбусов разных производителей. У украинского "Южмаша" приобрели 33 транспортных средства. Уже на этой неделе на обновленные маршруты выйдут 3 новых троллейбуса. В мэрии говорят, что таким образом поддерживают отечественного производителя.

Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в приоритете власти города – поддержка отечественного производителя.

"Сегодня мы сделали приоритет именно на троллейбусах производства ЮМЗ компании "Летам", потому что для нас очень важно, чтобы в том числе мэрия стимулировала развитие рабочих мест, отечественного производителя. Мы приобрели 33 троллейбуса, сегодня забираем три последних", – сказал Филатов.

По случаю 76-летия "Южмаша" представители городской власти Днепра пришли на завод. С производственным процессом ознакомились, новенькие троллейбусы протестировали. В свою очередь руководство завода такое продуктивное сотрудничество только приветствует.

"Люди получают работу, есть рабочие места. Каждый день около 100 человек. Если загрузки есть, люди работают", – отметил генеральный директор ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова" Сергей Войт и добавил, что мэрия Днепра также заказала у них коммунальную технику.

С "Южмашем" городская власть планирует работать и дальше. В ближайшее время должны начать реализацию международных проектов. А горожане тем временем передвигаются по городу на новеньких троллейбусах. Так работает днепровский проект "Смерть маршруткам".