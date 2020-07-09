В Днепре модернизируют парковочную инфраструктуру

Парковочная инфраструктура в Днепре Скриншот видео

Опыт Днепра по этому вопросу уже перенимают другие города

В рамках обновления парковочной инфраструктуры в Днепре презентовали онлайн-карту бесплатных парковок. Сейчас уже обустроили 4 200 парковочных мест. Это примерно 170 парковок.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Директор КП "Міськавтопарк" Дмитрий Омельченко отметил: "Автомобилист, который будет оставлять здесь автомобиль по разметке и за знаком "Парковочная зона", будет определенно понимать, что он оставляет автомобиль безопасно и при этом не будет нарушать какие-либо правила дорожного движения и в последствии он не будет привлечен к ответственности".

До конца июля в Днепре планируют обустроить около 4 тысяч бесплатных паркомест. Это – альтернатива платным парковкам.

"Платный формат паркования – вы можете гарантировано располагать тем, что вы в любом случае найдете какое-то свободное место. Если вы не готовы платить за парковку, если вы хотите добраться к этому месту, вы можете просто немножко дальше оставить автомобиль и пешочком 5-7 минут пройтись", – говорит Дмитрий Омельченко.

Городу выгодны такие инфраструктурные проекты.

"Территория получает определенный обслуживающий персонал, так же при этом город остается собственником и контролирующим органом", – подчеркнул Дмитрий Омельченко.

Во время разработки концепции парковочного пространства Днепра власть сотрудничает с общественностью. Объединение Urban Dnipro поддерживает концепцию платных парковок, поэтому обратилось к "Міськавтопарку".

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Представитель сообщества Urban Dnipro Руслан Ширинов говорит: "Парковка в центре любого города должна быть платной, поскольку физически невозможно вместить всех желающих, поэтому цена выступает регулятором спроса. На Сечевых Стрельцов было три полосы по 4 метра. Мы каждую полосу сузили на 1 метр. Возникло 3 метра свободного пространства. Этого достаточно для обустройства мест для параллельной парковки".

Пока водители ждут модернизированные парковки, опыт Днепра успешно перенимают другие украинские города.