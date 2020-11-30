В "депутатских" поликлиниках сняли доплаты за работу с больными COVID-19, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

В Украине рубят то, что рубить нельзя, констатировал эксперт

Сотрудникам "депутатских" поликлиник в центре Киева сняли доплаты за работу с больными коронавирусом, а в регионах такие центробежные процессы еще больше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость ток-шоу сообщил, что в двух поликлиниках в Киеве, где обслуживают, в частности, народных депутатов, медикам сняли доплаты за работу с больными коронавирусом.

"Сегодня мне расказали сотрудники этих поликлиник, что им сняли оплату, которую проводили перед этим два месяца всего лишь, - доплату за работу с "ковидными" больными. Как вы думаете, если в "депутатской" поликлинике на Верхней здесь, в центре Киева, снимают эту доплату, в Кировоградской области или в Ровенской, или в Одесской, или где-то, наверное, еще больше вот эти центробежные процессы", – сказал Владимир Кацман.

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Эксперт добавил, что после разговоров со специалистами стало понятно, почему в украинских больницах не хватает кислорода для больных коронавирусом. Владимир Кацман отметил, что сегодня в Украине производят кислорода на три такие страны, как наша.

"У нас металлургические комбинаты обязаны производить кислород для своих печей и всего прочего, они его производят и пакуют в промышленные большие газовые баллоны... Эти баллоны нельзя завозить в медицинские учреждения. Между этими баллонами и теми емкостями, которые есть в больнице для того, чтобы хранить кислород или концентрировать его, нужен дядя Вася, слесарь..., который возьмет, открутит правильно гаечку в этом баллоне, прикрутит эту тесемочку куда-то, перекачает это все. Не готовят у нас таких специалистов, нету их у нас, нету. Профтехобразование в бюджете на 2021 год, даже те остатки, которые были, срезали. Не нужны нам специалисты!" – сказал Владимир Кацман и подчеркнул, что в Украине рубят то, что рубить нельзя.

Как сообщали, 30 ноября Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны проведут заседание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда. Об этом шла речь во время совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Добавим, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров Украины планирует ввести в стране полный локдаун уже с 24 декабря.