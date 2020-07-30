В деле Новака появился еще один подозреваемый

В общем сейчас существует 6 подозреваемых по делу о коррупции в "Укравтодоре"

Славомир Новак Liga.net

Правоохранители объявили подозрение бенефициару группы компаний, которые работают в сфере дорожного хозяйства на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что его подозревают в предоставлении экс-главе Укравтодора Славомира Новака неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши. Однако, имя подозреваемого пока не разглашается.

Важно, что подозрение вручили на выполнение поручения Окружной прокуратуры города Варшавы, ведь производство против Новака ведут и в Польше через его двойное гражданство.

НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о вероятном получении Славомиром Новаком неправомерной выгоды. Вероятно, это происходило через принятие решений об использовании средств, предоставленных для ремонта украинских дорог. По подсчетам правоохранителей, сумма кредитных средств превышала 270 млн евро.

Кроме бенефициара, украинские и польские правоохранители в этом деле объявили подозрение пятерым людям:

Славомиру Новаку;

двум гражданам Польши;

иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора";

бывшей советнице и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.

Напомним, 20 июля, в Польше экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции. Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в "Укравтодоре" из-за вероятного хищения Новаком средств международных организаций.

Позже стало известно, что польский суд арестовал Новака на три месяца без права внесения залога.