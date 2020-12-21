В ЦОЗ назвали возможные причины появления нового штамма коронавируса
Большинство случаев инфицирования выявляли у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть из-за длительной инфекции у одного из пациентов. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
"Одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью", - отметили в ЦОЗ.
Еще одной причиной этого могли стать процессы адаптации вируса, которые происходят у разных восприимчивых видов животных, после чего вирус передался людям. По данным ЦОЗ, есть также данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, обнаруженным у норок из Дании.
Кроме этого, в ЦОЗ добавили, что появление еще одного штамма SARS-CoV-2 "ожидаемо и не является поводом для беспокойства", ведь вирусы постоянно подвергаются мутациям. Однако, по предварительным выводам, новый коронавирус быстрее распространяется среди населения, чем предыдущий вариант.
"Результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса, с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Любая повышенная передаваемость может увеличить вероятность распространения, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют и тому подобное", - говорится в сообщении.
В то же время в ЦОЗ заверили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанной с этим вариантом SARS-CoV-2. Впрочем, большинство случаев инфицирования выявляли у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы. Также в Центре общественного здоровья добавили, что появление нового вируса не связано с вакцинацией.
"Новый штамм SARS-CoV-2 появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а потом циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года", - добавили в пресс-службе ЦОЗ.
Напомним, недавно в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах страны ввели тотальный локдаун.
Позже в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом вируса "вышла из-под контроля" власти, а усиленные меры могут продолжаться в течение нескольких месяцев