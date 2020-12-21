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В ЦОЗ назвали возможные причины появления нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем ранее обнаруженный вариант COVID Фото из открытых источников

Большинство случаев инфицирования выявляли у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть из-за длительной инфекции у одного из пациентов. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья

"Одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью", - отметили в ЦОЗ.

Еще одной причиной этого могли стать процессы адаптации вируса, которые происходят у разных восприимчивых видов животных, после чего вирус передался людям. По данным ЦОЗ, есть также данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, обнаруженным у норок из Дании. 

Кроме этого, в ЦОЗ добавили, что появление еще одного штамма SARS-CoV-2 "ожидаемо и не является поводом для беспокойства", ведь вирусы постоянно подвергаются мутациям. Однако, по предварительным выводам, новый коронавирус быстрее распространяется среди населения, чем предыдущий вариант. 

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"Результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса, с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Любая повышенная передаваемость может увеличить вероятность распространения, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют и тому подобное", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦОЗ заверили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанной с этим вариантом SARS-CoV-2. Впрочем, большинство случаев инфицирования выявляли у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы. Также в Центре общественного здоровья добавили, что появление нового вируса не связано с вакцинацией. 

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"Новый штамм SARS-CoV-2 появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а потом циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года", - добавили в пресс-службе ЦОЗ. 

Напомним, недавно в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах страны ввели тотальный локдаун. 

Позже в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом вируса "вышла из-под контроля" власти, а усиленные меры могут продолжаться в течение нескольких месяцев

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