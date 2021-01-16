В ЦОЗ объяснили, кому не нужна самоизоляция после поездки за границу

Лицо, приезжающее в Украину, должно иметь при себе ПЦР-тест Фото из открытых источников

Путешествующий должен иметь при себе отрицательный тест ПЦР

После приезда в Украину гражданам, имеющим отрицательный результат тестирования на коронавирус не нужно оставаться в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Вниманию граждан, возвращающихся/въезжающих в Украину из-за рубежа, из государств со значительным распространением COVID-19! В соответствии с действующим законодательством (постановление Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1236, п. 7, подпункт 3, абзац 10), лицо, имеющее актуальный (сделанный не более чем за 48 часов до момента пересечения границы) тест ПЦР, не требует установления приложения "дома" и соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тест должен быть выполнен только методом полимеразной цепной реакции. У лица, пересекающего границу Украины, должны быть актуальные результаты тестирования для предъявления их представителю Государственной пограничной службы Украины.

При этом добавляется, что ЦОЗ не будет прорабатывать результаты тестов на COVID-19, которые выполнены за рубежом.

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Ранее сообщалось, что в Украине разработали новый ПЦР-тест. Он может определять наличие не только коронавируса, но и двух его штаммов.