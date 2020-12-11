В ЦОС назвали предварительную дату начала вакцинации против коронавируса

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По словам главы ЦОС, все зависит от физических поставок вакцины в Украину

И. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что вакцинация украинцев против COVID-19 ориентировочно начнется 1 марта 2021 года. Соответствующее заявление он сделал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, все зависит от физических поставок вакцины в Украину.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - сказал Кузин.

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Напомним, ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.