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В ЦИК назвали две причины, почему до сих пор нет окончательных результатов местных выборов

Фото из открытых источников

По состоянию на 11 ноября 2020 года установлены результаты почти 99,24 % выборов депутатов местных советов

Окончательных результатов местных выборов еще нет, поскольку субъекты избирательного процесса до сих пор оспаривают результаты выборов в судах и некоторые территориальные избирательные комиссии повторного делают подсчет голосов на избирательных участках. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Еще не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового глав. Задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса и результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках", - говорится в сообщении.

В частности, по состоянию на 11 ноября 2020 года установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51 % – сельских, поселковых и городских глав.

В то же время в ЦИК напомнили, что они не устанавливают результаты выборов, а лишь размещают их на официальном сайте.

"Центральная избирательная комиссия не устанавливает результаты местных выборов. Согласно Избирательному кодексу Украины результаты местных выборов устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют их в местных средствах массовой информации. Таким образом размещенные на официальном сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер", - напомнили в пресс-службе.

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Напомним, недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал Центральную избирательную комиссию немедленно объявить все результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября.

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