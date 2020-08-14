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В четырех регионах Украины высокий уровень госпитализации больных COVID-19

В течение 13 августа госпитализировали 330 пациентов с коронавирусом Фото из открытых источников

Самая худшая ситуация наблюдается во Львовской области

В четырех регионах Украины больницы заполнены пациентами с коронавирусной болезнью примерно на 50 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 14 августа, который транслировал телеканал ZIK. 

По его словам, больше всего в госпитализации нуждаются во Львовской области. Там заполненность койко-мест превысила 50 процентов. Кроме этого, похожая ситуация наблюдается еще в трех регионах Украины.  

"На грани 50 процентов находится и город Киев, Черновицкая и Ровенская области. То есть те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и людей, которые госпитализируются", – подчеркнул Степанов.

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В частности, за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине были госпитализированы 330 человек с COVID-19.   

К слову, накануне в Украине обнаружили 1 732 новых случая коронавируса еще 19 человек умерли. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Напомним, за день до этого глава Минздрава Максим Степанов сообщал о новом антирекорде по числу госпитализированных. Тогда за сутки в больницы попали более трех сотен пациентов с коронавирусом. 

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