В четырех областях Украины кровати для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%

Всего в Украине больничные койки заполнены на 60,5% Фото из открытых источников

Наиболее заполненными являются больницы Полтавской, Ровенской, Одесской и Сумской областей

По состоянию на утро 8 ноября в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 заполнены на 60,5%, а в четырех областях - более чем на 70%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, наиболее заполненными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областей. Также в Киеве процент занятости койко-мест составляет 55,7.

Однако, в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях больничные койки заполнены менее 50%. Больше всего свободных мест сейчас в Херсонской области. Там занято 25,3% коек.

Кроме этого, во всех областях превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по Украине он составляет 306,8 при норме 40. По предварительной информации, наихудшая ситуация в Черновицкой области, где показатель заболеваемости составляет 623,6.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на пока стабильную ситуацию с количеством коек в больницах уже в декабре может наступить коллапс медицинской системы, если темпы распространения COVID-19 будут расти.