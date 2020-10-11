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В четырех областях и Киеве наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц пациентами с COVID-19

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Всего в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь находится 19 404 пациента

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в пяти регионах наблюдается наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц пациентами с коронавирусом COVID-19. Об этом Степанов сообщил в ходе брифинга 11 октября, который транслировал телеканал ZIK. 

По словам министра, самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в городе Киеве. В частности, в этих регионах регистрируют большое количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. 

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"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - подчеркнул Максим Степанов. 

Напомним, 9 октября в Украине госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19, а в четырех областях больничные койки заполнены пациентами с коронавирусом больше, чем на 70 процентов. 

К слову, по состоянию на утро 11 октября в Украине 261034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4972 - летальные. 

ZIK

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