В четверг в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, - ГСЧС

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Ожидаются грозы и град

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в четверг, 2 июля, предупредила о значительном ухудшении погодных условий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, непогоду следует ожидать на юге Украины, в частности в Приазовье и Крыму, а также в западных областях.

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"По данным Укргидрометцентра, 2 июля ночью в Приазовье и Крыму грозы, днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по предварительным подсчетам, сумма убытков, которые нанесла стихия в пяти западных областях, составляют почти 3 миллиарда гривен.