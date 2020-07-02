В четверг в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, - ГСЧС
Ожидаются грозы и град
Государственная служба чрезвычайных ситуаций в четверг, 2 июля, предупредила о значительном ухудшении погодных условий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, непогоду следует ожидать на юге Украины, в частности в Приазовье и Крыму, а также в западных областях.
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"По данным Укргидрометцентра, 2 июля ночью в Приазовье и Крыму грозы, днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по предварительным подсчетам, сумма убытков, которые нанесла стихия в пяти западных областях, составляют почти 3 миллиарда гривен.