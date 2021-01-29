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МКИП включил в "черный список" исполнителя песни "Скрипка-лиса" и вокалиста "Чай вдвоем"

Также туда попали - Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Марк Тишман

 
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло пятерых российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующими приказами МКИП российских артистов включеили в перечень.

В пресс-службе напомнили, что процедура осуществляется автоматически, ведь в соответствии с действующим законодательством полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделен.

По состоянию на 29 января 2021 года в перечне значится 164 человека.

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Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины включило в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову (творческое имя Юлия Беретта).

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