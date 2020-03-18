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В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом детей

из открытых источников

У детей сейчас нет повышенной температуры

В Черновицкой области трое инфицированных коронавирусом COVID-19 детей и их матери не имеют повышенной температуры тела и пневмонии. По это УНН сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Состояние троих детей стабильное, после первых суток после госпитализации ни один не имел повышенной температуры, пневмонии ни у кого не выявлено. Мы работаем со случаями средней сложности. Они получают все необходимое лечение”, - рассказала Гусак.

По ее словам, у двух мам также нет повышенной температуры и пневмонии.

Напомним, по последним данным, в Украине зафиксировано 14 случаев инфицирования COVID-19, два из них – летальные.

Со временем, черновицкие врачи заявили, что они уверены, что смерть 33-летней женщины была связана с ее сопутствующими диагнозами и болезнями, которые не связаны с коронавирусом COVID-19. 

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