В Черновицкой области умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фото из открытых источников

Смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии

Сегодня умерла жительница Черновицкой области, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

"16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19", - сказано в сообщении.

Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19. Сейчас врачи ожидают результатов.

Как известно, в Украине зафиксировали 7 случаев заражения.

16 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Однако текст проекта и сопроводительные документы опубликованы не были.

Кроме этого, накануне в Министерстве внутренних дел предложили наказывать граждан за нарушение карантина и распространение коронавируса COVID-19. В частности, в ведомстве предложили арестовывать нарушителей и накладывать штрафы.