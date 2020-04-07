В Черновицкой области от коронавируса выздоровели 16 человек

Отмечается, что среди тех, кто выздоровел от вируса, трое детей

В Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 16 человек. Об этом сообщает областная государственная администрация в Facebook.

Отмечается, что среди тех, кто выздоровел от вируса, трое детей.

Также в областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации. Один из них - новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением медиков.

"4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек в возрасте от 42 до 70 лет.

По состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.