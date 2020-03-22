В Черновцах рассказали, чем лечили украинца, который первым оправился от коронавируса COVID-19

Пока нет специфических систем или препаратов для лечения коронавируса

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В Черновицкой областной больнице рассказали, чем лечили мужчину, который первым оправился от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Как отмечается, сотрудница инфекционного отделения Черновицкой областной больницы рассказала, что они проводят лечение только по симптомам больного. Применяются противовирусные, жаропонижающие и дезинфекционная терапии. Сейчас специфических схем или препаратов еще нет.

Кроме этого, известно, что в Черновицкой области нет ни одного пациента в тяжелом состоянии. Больные проходят курс лечения без осложнений. Каждый день врач проводит осмотр, а затем, в зависимости от состояния здоровья и жалоб больного препараты корректируются.

Напомним, в пятницу, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине первый человек излечился от коронавируса SARS-CoV-2 – это пациент из Черновцов.

Также сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге провели исследование, которое показало, что медианный время с момента заражения до проявления симптомов инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составляет 5,1 дня.