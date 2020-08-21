В Черновцах из-за коронавируса отменили все торжества ко Дню Независимости

В городе с 24 августа усилят карантин

Карантин в Украине EPA

В Черновцах отменили все мероприятия по случаю празднования 29-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее решение приняли из-за введения "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах, которое начнет действовать с понедельника, 24 августа. В ведомстве обратились к черновчанам с просьбой поднять флаг Украины над своими жилищами в День Флага, а в День Независимости – выполнить дома государственный гимн.

Однако, через несколько часов после появления этого сообщения, пресс-служба горсовета Черновцов опубликовала сообщение о перекрытии улиц в городе 23-го и 24-го августа "с целью обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины".

Напомним, недавно министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов опубликовал список населенных пунктов и районов, которые попали в "красную" карантинную зону. В частности, в перечень вошли и Черновцы, а также два района Черновицкой области.