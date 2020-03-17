live
Новости » Общество Читати новину українською

В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

Фото из открытых источников

Такое решение было принято для стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах

Во вторник, 17 марта, в Черновцах приняли решение о временном прекращении предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Новости по теме: Температура и пневмония: В каком состоянии находятся инфицированные в Черновцах

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей преклонного возраста, являющихся группой риска и наиболее уязвимых к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, будем искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах", – пояснил городской председатель Алексей Каспрук.

Новости по теме: В Черновицкой области умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

Как отмечается, такое решение на сессии поддержали 26 депутатов городского совета.

Напомним, на прошлой неделе власть Черновицкой области ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. У связи с этим в области были закрыты все рынки, торговые центры, гипермаркеты, за исключением лишь продуктовых секторов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Срочно: Внеочередное заседание Верховной Рады | 17.03.20
Метро Киева, Харькова и Днепра прекращает работу. Внеочередное заседание ВРУ | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Строгий режим или чрезвычайное положение в Украине? Что будет с валютой? | Ток-шоу
Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу