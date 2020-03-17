В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
Такое решение было принято для стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах
Во вторник, 17 марта, в Черновцах приняли решение о временном прекращении предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.
"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей преклонного возраста, являющихся группой риска и наиболее уязвимых к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, будем искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах", – пояснил городской председатель Алексей Каспрук.
Как отмечается, такое решение на сессии поддержали 26 депутатов городского совета.
Напомним, на прошлой неделе власть Черновицкой области ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. У связи с этим в области были закрыты все рынки, торговые центры, гипермаркеты, за исключением лишь продуктовых секторов.