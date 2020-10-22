В Черновцах открыли памятник "Хава Нагиле"

Скульптуру открыли в микрорайоне, где создали мелодию

В Черновцах презентовали памятник еврейской песне "Хава Нагила". Об этом сообщает УНИАН.

Открытие монумента состоялось сегодня в микрорайоне Садгора. Участие в мероприятии приняли около 30 местных жителей, чиновники и культурные деятели.

Как сообщается, главной целью установки памятника является подчеркивание того, что родина песни "Хава Нагила" именно в Черновцах.

Памятник воплощает кованую скульптуру с нотным станом на котором мелодия песни "Хава Нагила". Над созданием монумента работали мастера Андрей Хорт и Игорь Веринько.

Его открыли под сопровождение "Хавы Нагилы" в исполнении местного оркестра еврейской музыки под руководством Льва Фельдмана.

Отметим, что "Хава Нагила" - одна из самых известных еврейских песен, написанная в 1918 году собирателем фольклора Авраамом Цви Идельсоном на мелодию, которую он услышал от хасидов из Буковины. В переводе с иврита "Хава Нагила" означает "Радуемся".

Напомним, что в Умани поймали пропагандиста, призывавшего к истреблению евреев. Злоумышленник распространял пропаганду в соцсети.