В Черновцах начнут выборочно проверять пассажиров автомобилей, которые прибывают в город

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В городе разворачивают пункты санитарного контроля для проверки на коронавирус

В Черновцах из-за угрозы распространения коронавируса создают пункты санитарного контроля для проверки пассажиров автомобилей, которые прибывают в город. Об этом сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук в эфире телеканала "112 Украина".

По словам городского головы, в пунктах будут проверять транспортные средства, которые въезжают в город. Прежде всего - неконтролируемые пассажирские перевозки.

"Сегодня начал работать электротранспорт с указанием возить до работы работников медицинской сферы, полиции, ГСЧС, коммунальных предприятий с соблюдением режима индивидуальной защиты", - отметил Каспрук.

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Напомним, накануне отмечалось, что в Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В трех областях (Черновицкой, Житомирской и Киевской) введен режим чрезвычайной ситуации.