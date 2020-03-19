В Черновцах начнут выборочно проверять пассажиров автомобилей, которые прибывают в город
В городе разворачивают пункты санитарного контроля для проверки на коронавирус
В Черновцах из-за угрозы распространения коронавируса создают пункты санитарного контроля для проверки пассажиров автомобилей, которые прибывают в город. Об этом сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук в эфире телеканала "112 Украина".
По словам городского головы, в пунктах будут проверять транспортные средства, которые въезжают в город. Прежде всего - неконтролируемые пассажирские перевозки.
"Сегодня начал работать электротранспорт с указанием возить до работы работников медицинской сферы, полиции, ГСЧС, коммунальных предприятий с соблюдением режима индивидуальной защиты", - отметил Каспрук.
Напомним, накануне отмечалось, что в Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В трех областях (Черновицкой, Житомирской и Киевской) введен режим чрезвычайной ситуации.