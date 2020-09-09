В Черновцах начался протест против дистанционного обучения

Протест против дистанционного обучения, Черновцы molbuk.ua

Люди требуют открыть школы и предоставить ученикам качественное образование

В Черновцах 9 сентября более 150 родителей вышли на акцию протеста с требованием остановить дистанционное обучение и разрешить работу школ. Об этом с места происшествия сообщает портал molbuk.ua.

Как отмечается, возмущенные родители вышли на митинг потому, что их убеждены, что дети не должны посещать учебные заведения из-за установленной государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красной" карантинной зоны.

Поддержать активистов в Черновцах приехала из Киева представительница Всеукраинского объединения защиты прав матерей Наталья Ансимова.

"Этот карантин создан по политическим мотивам, дети должны учиться нормально жить нормальной жизнью. И именно поэтому мы сегодня собрались на митинг", - отметила она.

В свою очередь родители школьников заявили, что вышли на улицы, чтобы отстоять право детей на качественное и полноценное образование.

"Мы пришли отстоять право наших детей учиться в школах. Потому что нам сделали невозможные условия для обучения. У меня четверо детей, каждый в отдельной комнате. Дети закрыты от общества. Физически для них это нехорошо", - пояснила мать одного из школьников из села Большой Кучуров.

Позже к протестующим вышел председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук и заявил, что уже предложил премьер-министру Денису Шмыгалю смягчить карантин в городе.

"Мы должны найти форму, в которой должны были работать спортивные школы, спортивные центры - там, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его. Но в том числе говорили и о учебных заведениях", - пояснил чиновник.

К слову, во время выступления у председателя ОГА один из участников протеста пытался отобрать микрофон. После чего Осачук вернулся в помещение Черновицкой ОГА.

Заметим, по состоянию на 9 сентября Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский , Новоселицкий и Сторожинецкий районы входят в "красную" зону карантина. В связи с этим обучение в школах там запрещено.

Напомним, на этой неделе городской голова Ивано-Франковска заявил, что в городе откроют школы и детские сады, несмотря на отнесение этого региона к "красной" зоне.

Ранее в Тернополе руководители школ и дошкольных учреждений вышли на работу во время пребывания города в "красной" зоне эпидемической опасности. В связи с этим полиция составила в отношении них более 30 протоколов.