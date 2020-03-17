В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса

Доброволец дезинфицирует христианскую церковь в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 6 марта 2020 года EPA-EFE

Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной ЕС, где не было ни одного подтвержденного случая COVID-19

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Mina.

Отмечается, что положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, которые родились в 1948 и 1973 годах. Инфицированные находились в районах, охваченных эпидемией, ранее.

"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на этот момент они обе стабильны", - отметил Маркович.

Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло - 7 154 человек, выздоровели - 79 433 человек. Очагом заражения является китайская провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом.

В Украине зафиксировано 14 случаев инфицирования COVID-14, из них два летальных.