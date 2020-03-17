В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса
Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной ЕС, где не было ни одного подтвержденного случая COVID-19
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Mina.
Отмечается, что положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, которые родились в 1948 и 1973 годах. Инфицированные находились в районах, охваченных эпидемией, ранее.
"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на этот момент они обе стабильны", - отметил Маркович.
Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.
Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло - 7 154 человек, выздоровели - 79 433 человек. Очагом заражения является китайская провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом.
В Украине зафиксировано 14 случаев инфицирования COVID-14, из них два летальных.