В Чернобыльской зоне впервые испытали робота-собаку Spot, который будет измерять уровень радиации
К испытаниям также привлекли беспилотники, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов
Согласно сообщению, исследовательская группа Бристольского университета совместно с украинскими специалистами из Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами провели работы на территории двух секторов "Рыжего леса" и на территориях пунктов захоронения "Подлесный" и "Буряковка".
Кроме четвероногого робота для измерения уровня радиации привлекли также беспилотники, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.
Ученые планируют получить 3D-изображения участков, которые имеют высокую мощность дозы радиации, что позволит украинским экспертам обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.
Напомним, ранее Чернобыльскую зону отчуждения официально открыли для посещения туристов в условиях адаптивного карантина. Однако, если во время проведения температурного скрининга хотя бы у одного человека зафиксируют повышенную температуру, то в зону отчуждения не пустят всю группу.