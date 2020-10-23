В Чернобыльской зоне впервые испытали робота-собаку Spot, который будет измерять уровень радиации

Согласно сообщению, исследовательская группа Бристольского университета совместно с украинскими специалистами из Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами провели работы на территории двух секторов "Рыжего леса" и на территориях пунктов захоронения "Подлесный" и "Буряковка".

Кроме четвероногого робота для измерения уровня радиации привлекли также беспилотники, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

Ученые планируют получить 3D-изображения участков, которые имеют высокую мощность дозы радиации, что позволит украинским экспертам обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

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Напомним, ранее Чернобыльскую зону отчуждения официально открыли для посещения туристов в условиях адаптивного карантина. Однако, если во время проведения температурного скрининга хотя бы у одного человека зафиксируют повышенную температуру, то в зону отчуждения не пустят всю группу.