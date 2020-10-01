В Чернобыльской зоне отчуждения появился первый веломаршрут

Протяженность этого веломаршрута 45 километров

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения вместе с профильными предприятиями сферы управления разработало и утверждено первый веломаршрут в рамках проекта "Магниты Украины: Чернобыль". Об этом сообщает "Урядовий портал"

"Мы надеемся, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского Заповедника. Остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью", – рассказал заместитель председателя ГАЗВ Максим Шевчук.

Как отмечается, общая протяженность маршрута, пролегающего от КПП "Зеленый мыс" через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, будет достигать более 45 километров.

Во время разработки веломаршрута Государственное предприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" вместе с представителями спортивного и туристического велосообщества Украины провело технические проезды, чтобы зафиксировать все функциональные и топографические особенности маршрута.

Также известно, что для всех, кто будет участвовать в прохождении веломаршрута, разработали перечень условий и инструкции. Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет иметься технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута.

Кроме этого, перед утверждением маршрута, по стандартной процедуре согласования и разработки маршрутов для посещения, был проведен радиационно-дозиметрический контроль. Гарантируется, что контрольные уровни возможного облучения не будут превышены.

Напомним, недавно режиссер сериала "Чернобыль" Юган Ренк побывал в Украине и впервые посетил зону отчуждения - города Чернобыль и Припять.