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В Чернобыле заметили животных, которых в ХХ веке истребили в природе. Фото

Лошадь Пржевальского Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Станислав Гуменюк

Этих лошадей запустили в украинскую зону отчуждения ЧАЭС в начале 1990 годов, где они начали размножаться

В Чернобыле обнаружили табун лошадей Пржевальского, которые в ХХ веке были практически истреблены в естественной среде. Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. 

"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", — подписали серию снимков на Facebook-странице заповедника. 

Как известно, эта разновидность диких лошадей впервые была открыта в 1879 году Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии. Русский географ во время возвращения из второй экспедиции получил в подарок от купца шкуру и череп лошади, которые добыли местные охотники. Впоследствии Николай Михайлович заметил, что череп и шкура принадлежат неизвестному на то время виду животных. Исследователь сделал первое описание этих лошадей, после чего их назвали в честь первооткрывателя — лошадь Пржевальского.

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Животное отличается от других лошадей генетически, ведь имеет 66 хромосом, а не 64. По предварительным данным, лошадей трудно приручить.

Этот вид животных начал постепенно исчезать во второй половине ХХ века из-за суровых морозов и охоты. А в начале 1990 годов несколько лошадей в качестве эксперимента выпустили в украинскую зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они стали активно размножаться.

Напомним, недавно в горах Боливии нашли десятки новых видов растений и животных, которых давно считали вымершими. Среди животных — новые виды змей, "лягушка-лилипут" и бабочки, а среди растений — невиданные до этого орхидеи.

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