В Чернобыле впервые заметили птицу с человеческим голосом
Возле ЧАЭС заметили редкую для Украины краснозобую гагару
В Чернобыльской зоне отчуждения возле атомной электростанции сегодня, 3 декабря, впервые заметили редкую для Украины краснозобую гагару. Об этом рассказал научный сотрудник Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника Сергей Домашевский в своем Facebook.
Как отмечается, краснозобая гагара попала в объектив Домашевского, когда кружила над поверхностью пруда-охладителя возле ЧАЭС (они прекрасно плавают и ныряют, а при опасности могут почти полностью погрузиться под воду).
"Краснозобая гагара (Gavia stellata) стала еще одним новым видом заповедника. Пруд-охладитель ЧАЭС, 3.12.2020 г.", - подписал он снимки.
Раньше краснозобых гагар в данной местности ни разу не регистрировали.
По словам орнитологов, сезонные миграции этого вида изучены недостаточно.
Характерная особенность этих птиц - очень специфический голос, который по тембру может напоминать стон человека или вой волка, а то и хриплое карканье ворона одновременно с гусиным гоготанием. Такие крики они издают во время своих "брачных песен", во время полета и при ощущении опасности.
Напомним, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители разоблачили мужчину на незаконном вылове рыбы из реки Припять. За содеянное злоумышленник понесет уголовную и административную ответственность.