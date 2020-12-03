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В Чернобыле впервые заметили птицу с человеческим голосом

Возле ЧАЭС заметили редкую для Украины краснозобую гагару

Пруд-охладитель ЧАЭС Фото из открытых источников

В Чернобыльской зоне отчуждения возле атомной электростанции сегодня, 3 декабря, впервые заметили редкую для Украины краснозобую гагару. Об этом рассказал научный сотрудник Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника Сергей Домашевский в своем Facebook.

Как отмечается, краснозобая гагара попала в объектив Домашевского, когда кружила над поверхностью пруда-охладителя возле ЧАЭС (они прекрасно плавают и ныряют, а при опасности могут почти полностью погрузиться под воду).

"Краснозобая гагара (Gavia stellata) стала еще одним новым видом заповедника. Пруд-охладитель ЧАЭС, 3.12.2020 г.", - подписал он снимки.

Раньше краснозобых гагар в данной местности ни разу не регистрировали.

По словам орнитологов, сезонные миграции этого вида изучены недостаточно.

Характерная особенность этих птиц - очень специфический голос, который по тембру может напоминать стон человека или вой волка, а то и хриплое карканье ворона одновременно с гусиным гоготанием. Такие крики они издают во время своих "брачных песен", во время полета и при ощущении опасности.

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Напомним, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители разоблачили мужчину на незаконном вылове рыбы из реки Припять. За содеянное злоумышленник понесет уголовную и административную ответственность.

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