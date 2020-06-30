В Черниговской области проходят испытания модернизированного ударного вертолета Ми-2МСБ

Испытания вертолета Ми-2МСБ Министерство обороны Украины

Техника оснащена стрелковым и ракетным вооружением

Вблизи с. Гончаровское Черниговской области проводят специальные испытания вертолета Ми-2МСБ, оснащенного опытной системой стрелкового вооружения и серийной системой неуправляемого ракетного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, вертолет оснащен дополнительным оборудованием, которое изготовлено ПАО "Мотор Сич". Ми-2МСБ является украинской модернизированной версии многоцелевого вертолета Ми-2.

Как отмечается, Ми-2МСБ в сравнении с базовым вертолетом, получил расширенные летно-технические характеристики и стал более экономным, что значительно расширило его боевые возможности и фактически превратило на легкую ударную модификацию.

В частности, это стало возможным за счет ремоторизации базового вертолета и оснащения Ми-2МСБ полноценной системой авиационного вооружения, что позволяет Ми-2МСБ выполнять ряд задач на поле боя.

Во время испытаний планируют провести необходимую для испытания вертолета количество полетов, после чего по результатам испытаний специалисты определят основные летно-технические характеристики вертолета и оценят точность стрельбы по наземным целям.

Новости по теме: В Украине успешно испытали отремонтированный комплекс РТР "Кольчуга"

Напомним, недавно в Одесской области состоялись испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", которые способны поражать различные корабли.