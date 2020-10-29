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В Черниговской области от COVID-19 умер мэр Новгорода-Северского, победивший на местных выборах

Олег Бондаренко Общественное

У мужчины была двусторонняя пневмония

Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко, которого на местных выборах избрали на второй срок, умер от коронавирусной болезни. Об этом сообщает Общественное

Согласно сообщению, городской голова умер в четверг, 29 октября, в Черниговской областной больнице.  По словам главного врача медучреждения, у Бондаренко, кроме коронавируса, была диагностирована двусторонняя пневмония. 

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Известно, что мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, но 28 октября Олега Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.

Как отмечается, Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский городской совет с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии "Родной дом".

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Напомним, накануне от коронавируса умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером после голосования на местных выборах. 

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