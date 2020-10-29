В Черниговской области от COVID-19 умер мэр Новгорода-Северского, победивший на местных выборах

Олег Бондаренко Общественное

У мужчины была двусторонняя пневмония

Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко, которого на местных выборах избрали на второй срок, умер от коронавирусной болезни. Об этом сообщает Общественное.

Согласно сообщению, городской голова умер в четверг, 29 октября, в Черниговской областной больнице. По словам главного врача медучреждения, у Бондаренко, кроме коронавируса, была диагностирована двусторонняя пневмония.

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Известно, что мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, но 28 октября Олега Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.

Как отмечается, Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский городской совет с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии "Родной дом".

Напомним, накануне от коронавируса умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером после голосования на местных выборах.