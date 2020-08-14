В Черкасской области археологи обнаружили могильник зарубинецкой культуры и скифское поселение

Впоследствии найденные останки передадут антропологам

Могильник зарубинецкой культуры и скифское поселение в Черкасской области Фото: Общественное Могильник зарубинецкой культуры и скифское поселение в Черкасской области Фото: Общественное Могильник зарубинецкой культуры и скифское поселение в Черкасской области Фото: Общественное

В Чигиринском районе Черкасской области археологи раскопали могильник зарубинецкой культуры и скифское поселение. Об этом сообщает Суспільне.

Согласно сообщению, находки обнаружили в поле в селе Ивковцы Чигиринского района. По словам сотрудника Института археологии Юрия Башкатова, они дают информацию о поздних зарубинцах – археологической культуре Украины периода железного века, будущих славянах.

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Известно, что после того, как археологи проведут работу над найденным захоронением, обработанные останки передадут антропологам, а те смогут определить возраст, пол, рост и температуру, при которой тело сожгли.

Как отмечается, поскольку поле распахивали, часть памяток была уничтожена или разнесена по территории. Кроме могильника, археологи еще нашли и скифское поселение. Сейчас в раскопах работники делают зачистку. Урна с прахом, остатки керамической посуды, животных были найдены рядом с могильником и на разведках скифского поселения.

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Напомним, недавно в Олевской ОТГ Житомирской области во время археологических раскопок были найдены монеты древнеримского времени.