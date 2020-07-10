В Черкассах обнаружили больных COVID-19 среди пациентов онкодиспансера

Однако у них не было никаких симптомов болезни

В Черкассах в областном онкодиспансере среди пациентов выявили случаи коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает местное издание "Родной край".

По словам руководительницы управления охраны здоровья Черкасской ОГА Ларисы Кошевой, COVID-19 диагностировали у пяти человек, однако у них нет никаких симптомов.

"В паллиативном отделении онкодиспансера было выявлено 5 пациентов без симптомов, без признаков заболевания. Они сразу же были переведены в отделения, определенные для таких пациентов. Сейчас больные под наблюдением врачей", – рассказала чиновница.

Напомним, ранее на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19 у сотрудника одной из баз отдыха.