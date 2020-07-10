live
Новости » Общество Читати новину українською

В Черкассах обнаружили больных COVID-19 среди пациентов онкодиспансера

pixabay.com

Однако у них не было никаких симптомов болезни

В Черкассах в областном онкодиспансере среди пациентов выявили случаи коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает местное издание "Родной край".

По словам руководительницы управления охраны здоровья Черкасской ОГА Ларисы Кошевой, COVID-19 диагностировали у пяти человек, однако у них нет никаких симптомов. 

Новости по теме: Во Львовской области закрывают на карантин текстильную фабрику из-за вспышки COVID-19

"В паллиативном отделении онкодиспансера было выявлено 5 пациентов без симптомов, без признаков заболевания. Они сразу же были переведены в отделения, определенные для таких пациентов. Сейчас больные под наблюдением врачей", – рассказала чиновница.

Новости по теме: Антимонопольный комитет оштрафовал фармкомпанию, которая распространяла неправдивую информацию о лекарстве от COVID-19

Напомним, ранее на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19 у сотрудника одной из баз отдыха.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Новые "пленки Деркача": Против Порошенко могут открыть несколько уголовных производств, – Дубинский Дубинский уверен, что "Слуга народа" будет иметь "золотую акцию" в Киевсовете В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева принимают участие четыре депутата, - Качура Украинцев ожидает "теневое" повышение тарифов на электроэнергию, – Дубинский
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Местные выборы. Новые пленки Деркача. Мир на Донбассе | 09.07.20
Новые пленки Байдена-Порошенко и Путина. Скандалы Зеленского | Инсайды недели с Влащенко | 10.07.20
Новые пленки: Возмущение Байдена и любезности с Путиным. Переезд Зеленского | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Национализм, как прикрытие: Пленки Порошенко |